Denizde Kaybolan Adamdan Hala Haber Yok

İzmir'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan ve suda kaybolan Hüseyin Beyaz'ı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, balık avlamak için zıpkın ve fenerle denize dalan ve suda kaybolan Hüseyin Beyaz'ı arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesindeki Güzelhisar Çayı mevkisine zıpkınla balık avlamak için giden Hüseyin Beyaz (42) ve bir arkadaşı, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle denize dalmaktan vazgeçip biraz ilerideki Karadut mevkisine giderek fenerle denize daldı. Yanındaki arkadaşı da karadan Hüseyin Beyaz'ı yürüyerek takip ediyordu. Beyaz'ın fenerinin ışığını görememesi üzerine bir süre arkadaşının su yüzeyine çıkmasını bekleyen adam, Beyaz'ın su yüzeyine çıkmaması nedeniyle durumu hemen jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, suda kaybolduğu belirtilen Beyaz'ı arama çalışması başlattı.

Umutlar tükeniyor

Üçüncü günde de arama çalışmalarına devam edilirken, İzmir'den bölgeye giden sahil güvenlik ekipleri dalgıçlarla denizin altından, sahil güvenlik botuyla da denizin yüzeyinden arama çalışmalarını sürdürüyor. Çeşme'de esnaflık yapan 42 yaşındaki Hüseyin Beyaz için umutlar tükenirken, ekiplerin kurtarma çalışmalarını akrabaları da yaşlı gözlerle izledi.