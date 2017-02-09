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Denizde Kaybolan Balıkçı Helikopter Desteğiyle Aranıyor

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Denizde Kaybolan Balıkçı Helikopter Desteğiyle Aranıyor
Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de balıkçı teknesinin şiddetli dalgadan dolayı alabora olması sonucu kaybolan balıkçıyı helikopter destekli aramalar...

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz'de balıkçı teknesinin şiddetli dalgadan dolayı alabora olması sonucu kaybolan balıkçıyı helikopter destekli aramalar sürüyor.

Olay, Yakakent Liman arkası Celevit Irmağı'nın denize döküldüğü yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Şen (52) sabah erken saatlerde balık tutmak için Yakakent Limanı'ndan tekneyle denize açıldı. Denizden 2 kulaç mesafede serdiği ağları toplarken dengesini kaybederek denize düştü. Denizde kaybolan balıkçının teknesi saat 08.00 sıralarında balıkçılar tarafından alabora olmuş ve sahile vurmuş halde bulundu.

Durum polise ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine gelen Yakakent İlçe Emniyet Amiri Murat Sarı ve jandarma ekipleri Sahil Güvenlik ve Su Altı Arama ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK Özel Tim ekipleri 30 yıllık balıkçı olan 3 çocuk babası Muharrem Şen'i bulmak için arama çalışması başlattı. Ancak dalgıçlar denizin çok dalgalı olması nedeniyle sığ yerlerde ve kıyıda arama yapabiliyor. Denizde arama yapamayan ekipler Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından helikopter istedi. Kaybolan balıkçıyı helikopter destekli aramalar sürüyor.

Balıkçı Muharrem Şen'in arkadaşları ve yakınları, "Geçimini balıkçılıkla sağlıyordu. Kenarda kayığı gördüler. Kayık var ama adam yoktu. Koştuk geldik. Muhtemel kayıktan düşmüş. Acemi balıkçı değildi. Babadan kalma balıkçılık mesleğini yapıyordu. Kayıkta dengesini mi kaybetti ne oldu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle serdiği ağı toplarken düşmüş olabilir" dediler.

Denizde Kaybolan Balıkçı Helikopter Desteğiyle Aranıyor

Denizde Kaybolan Balıkçı Helikopter Desteğiyle Aranıyor

Denizde Kaybolan Balıkçı Helikopter Desteğiyle Aranıyor

Denizde Kaybolan Balıkçı Helikopter Desteğiyle Aranıyor

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