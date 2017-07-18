Denizde Kaybolan Genç 2 Gündür Aranıyor

Tekirdağ'da 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç halen bulunamadı.

Tekirdağ'da 2 gün önce serinlemek için girdiği denizde kaybolan genç halen bulunamadı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Kumbağ plajında iki gün önce denize giren iki arkadaştan biri çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Denizdeki dalgaların etkisiyle kaybolan 21 yaşındaki Gökay Yılmaz isimli gencin bulunması için ise Tekirdağ Dalgıç Polis Ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, ilk gün kötü hava şartları nedeniyle arama çalışmalarını yarıda bıraktı.

Bursa'dan ekipler de arama çalışmalarına katıldı

Denize kaybolan gencin bulunması için ikinci gün yağmurlu havaya rağmen yapılan arama çalışmalarına Bursa'nın Mudanya ilçesinden polis dalgıç ekipleri de katıldı. Kumbağ sahil kesiminde yapılan 4 saatlik arama çalışması yine kötü hava koşulları nedeniyle yarıda bırakıldı.

Öte yandan Gökay Yılmaz'ın 2 ay önce askerden geldiği öğrenildi.

Denizden çıkarılıp hastaneye kaldırılan O.A.'nın ise durumunun iyi olduğu belirtildi.