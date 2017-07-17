Denizde Kaybolduğu Sanılan 62 Yaşındaki Kadın, Polisi Alarma Geçirdi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde gerdiği denizden 3,5 saat çıkmayan kadın polisi alarma geçirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde gerdiği denizden 3,5 saat çıkmayan kadın polisi alarma geçirdi. Denizden ve karadan arama çalışmalarının başladığı sırada, yaşlı kadın denizden yüzerek kıyıya çıktı. Sahile bıraktığı eşyalarının başında polisi ve gazetecileri gören kadın şaşkına döndü.

Edinilen bilgiye göre, Fransa'nın Paris şehrinden Antalya'ya tatile gelen Perihan Külahçıgil, sabah saat 08.00 sıralarında tek başına geldiği Konyaaltı Sahili'nde denize girdi. Girdiği bölgede uzun süre yüzen Külahçıgil, daha sonra gözlerden kayboldu. Sahilde bulunan diğer vatandaşlar da aradan 3,5 saat geçmesine rağmen eşyaları bulunan kadının geri dönmemesi üzerine polise bilgi verdi. Sahile gelen polis, eşyaları bulunan kadına ulaşmak için sahil bandında arama başlatırken, deniz polisinden de yardım istedi. Bölgeye gelen deniz polisi deniz yüzeyinde arama başlatırken, bir süre sonra kayıp olan Perihan Külahçıgil yüzerek eşyalarının yanına geldi. Polisin çantadaki kimlik bilgilerinden kimliğini belirlemeye çalıştığı sırada gelen kadın aranan kişinin kendisi ve kimliğinin polisin elinde olduğunu gürünce bir şikayet üzerine önce çantasının arandığını düşünerek şaşkına döndü. Gerçeği öğrenince rahat bir nefes alan kadın, kızıyla birlikte sahilden uzaklaştı. Polise başka bir noktada arkadaşlarıyla yüzdüğünü söyleyen Külahçıgil, "Biz arkadaşlarla başka bir noktada yüzüyorduk. Burada bir kalabalığın olduğunu gördük. Bende biri kaybolmuş diye üzüldüm. Birine sordum ne oldu diye o da Fransızca biliyormuş, Fransızca konuştum. Bir hanım kaybolmuş 3 saattir yok dedi. Benim kaybolduğumu polis söyledi şok oldum" dedi.