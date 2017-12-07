  • BIST 105.304
  • Altın 156,675
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir -1 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 5 °C

Denize Düşen Talihsiz Adam Hayatını Kaybetti

» »
Denize Düşen Talihsiz Adam Hayatını Kaybetti
İzmir'in Konak ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde, dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Alsancak Limanı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki Mehmet Karakaya deniz kenarında oturduğu sırada dengesini kaybederek denize düştü. Karakaya'nın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden deniz polisi, Karakaya'yı denizden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakaya, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan yaşlı adamın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abd Büyükelçiliği Önünde Kudüs Protestosu06 Aralık 2017 Çarşamba 23:38
  • Kedi Yangında Telef Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 23:33
  • Trump’ın Kudüs Kararına Filistin’den Tepki Yağıyor06 Aralık 2017 Çarşamba 22:53
  • Girdikleri Evin Sahibini Tornavidayla Yaraladılar06 Aralık 2017 Çarşamba 22:38
  • Karabük’te İş Yeri Yangını06 Aralık 2017 Çarşamba 22:13
  • İki Vagon Arasında Sıkışan İşçi Ağır Yaralandı06 Aralık 2017 Çarşamba 22:08
  • Tuzla’da Av Bayi Ve Sahiplerine Operasyon: 63 Silah Ele Geçirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 22:03
  • Otomobil İle Kamyona Çarpan Sürücü Kursu Müdürü Hayatını Kaybetti06 Aralık 2017 Çarşamba 21:58
  • Otobüs Köy Yolunda Mahsur Kaldı06 Aralık 2017 Çarşamba 21:53
  • Kuyumcu Soygununda 2 Tutuklama06 Aralık 2017 Çarşamba 21:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti