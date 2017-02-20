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Denize Düşen Yaralı Karacayı Çıkartıp Sırtında Taşıdı

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Denize Düşen Yaralı Karacayı Çıkartıp Sırtında Taşıdı
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir vatandaş köpeklerin kovaladığı karacayı denize düştüğüne görünce köpekleri kovalayarak denize düşen karacayı...

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir vatandaş köpeklerin kovaladığı karacayı denize düştüğüne görünce köpekleri kovalayarak denize düşen karacayı kurtardı. Yaralı karacayı kayalıklar üzerine çıkartan Enver Yaman, daha sonra bir ip yardımıyla sırtına aldığı karacayı tedavi için Milli Parklar yetkililerine teslim etti. Yaralı karacayı sırtına alıp deniz kenarından uzaklaştırıldığı o anlar ise bir vatandaş tarafında cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Denize Düşen Yaralı Karacayı Çıkartıp Sırtında Taşıdı

Denize Düşen Yaralı Karacayı Çıkartıp Sırtında Taşıdı

Denize Düşen Yaralı Karacayı Çıkartıp Sırtında Taşıdı

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