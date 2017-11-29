Denize Giren Veteriner Hekim Boğuldu

Antalya'ya seminer için gelen veteriner hekim girdiği denizde boğuldu.

Antalya'ya seminer için gelen veteriner hekim girdiği denizde boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki bir otele seminere katılmak üzere gelen veteriner hekim Mustafa Gündüz (30), dün saat 13.00 sıralarında denize girdi. Bir süre sonra Mustafa Gündüz'ün gözden kaybolduğunu gören turistler otel görevlilerine haber verdi. Yaklaşık 1 saat süren aramaların ardından Mustafa Gündüz sudan çıkarıldı.

Olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gündüz'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.