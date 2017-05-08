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Denizin Dibindeki Batık Uçak Görüntülendi

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Denizin Dibindeki Batık Uçak Görüntülendi
47 askeri uçağı, 8 yıl sonra Balıkadam Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

47 askeri uçağı, 8 yıl sonra Balıkadam Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi. Uçağın, ağlarla kaplandığı görüldü.

Akçakoca'da dalış sporunu geliştirmek ve bu amaçla yapılacak turizm etkinliklerine canlılık kazandırmak amacıyla 2009 yılında Kalkın Köyüne yaklaşık 1,8 deniz mili açıkta 29 metre derinliğe batırılan C-47 tipi nakliye uçağı, profesyonel dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Düzce Üniversitesi sualtı çalışmaları uygulama araştırma merkezi tarafından düzenlenen Denizin Ruhu Anadolu'nun derin tarihi konulu panele katılan ünlü dalgıç Tahsin Ceylan burada yapığı sunum sonrasında Karadeniz'e bırakılan asker uçağa dalış yaparak uçağın son durumunu görüntüledi.

Tahsin Ceylan İHA'ya yaptığı açıklamada, 2009 yılında C-47 tipi askeri uçağın batırılışı sırasında da bulunduğunu belirterek, "Sabah erkenden bir dalış yaptık fakat bıraktığımız uçak artık yok gibi. Atılan ağlar tarafından sarılan ve parçalanan uçak deniz dibindeki bir çok canlıya ev sahipliği yapıyor" dedi.

Ceylan, Karadeniz'den görüntü almanın kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Karadeniz'e daldığımda Akdeniz'den fazla heyecanlanıyorum. Binin nedeni ise Karadeniz'e daha zor şartlarda dalıyoruz, herhalde bu nedenle daha keyif alıyorum" diye konuştu.

Ceylan, ayrıca Karasu açıklarında bulunan U - 20 Alman Denizaltısına da dalıp son durumu inceleyeceklerini ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir rapor sunacaklarını söyledi.

Düzce Üniversitesi Sualtı Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi Başkanı Yardımcı Doç. Dr. Emre Okan da merkezin ilk etkinliğini yaptıklarını belirterek "Önemli bir usta ünlü dalgıcımız Tahsin Ceylan'ı konuk ettik. Askeri uçağa dalış gerçekleştirdik. Uçağın epey tahrip olduğunu gördük" dedi.

Okan, bir proje çalışması yapıp uçağı bu ağlarından temizleyeceklerini söyledi.

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