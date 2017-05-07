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Denizin dibinden ne ararsan çıktı!

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Denizin dibinden ne ararsan çıktı!
Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Programı öğrencilerince Karadeniz'de deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Deniz dibinin adeta bir marketi anımsattığını belirtildi

Sinop Üniversitesi Sualtı Teknolojileri Programı öğrencilerince Karadeniz'de deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Üniversitenin 10. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İskele Meydanı sahilinde yapılan deniz dibi temizliğinde dalgıçlarca su altından çıkarılan oyuncak ayı, araç lastiği, battaniye, elbise askılığı, ayakkabı gibi eşyalar şaşkınlığa yol açtı. 

DENİZİN DİBİ 'MARKET' GİBİ
Kıyıya getirilen çöpler, bir süre sahilde sergilendikten sonra belediye ekiplerince alındı. Sinop Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve dalış eğitmeni Bora Eyüpoğlu, deniz dibi temizlik çalışmasına 19 öğrencinin katıldığını söyledi. Yaptıkları etkinlikle dikkati çekmeyi amaçladıklarına işaret eden Eyüpoğlu, deniz dibinin adeta bir marketi anımsattığını dile getirdi. 

Her türlü malzemenin denize atıldığını, bunun doğaya büyük zarar verdiğini vurgulayan Eyüpoğlu, "Denizde oyuncak ayısından tutun araç lastiklerine, şişelere, elbise askılıklarına kadar her türlü malzeme var. Biz bu çöplerin küçük bir kısmını toplamış olduk. Asıl önemli olan insanların bu çöpleri denize atmamaları" dedi. Eyüpoğlu, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti. 

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