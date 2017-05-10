Denizli Başsavcısından Çocuklarına Yürek Burkan Vasiyet

15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli isimlerden olan ve Denizli'de bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa...

15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli isimlerden olan ve Denizli'de bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in çocuklarına vasiyeti yürekleri burktu.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile koruma polisin içinde bulunduğu makam aracı, bu sabah Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Alper'in bir röportajda 15 Temmuz günü ailesi ile helalleşmesi ve çocuklarına vasiyetleri yürekleri burktu.

"Babanızdan asla utanmayın"

Başsavcı Mustafa Alper, Denizli'de yerel yayın yapan gazeteci Engil Ünal'a verdiği röportajda darbe gecesi çocuklarıyla vedalaşmasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar olduğunu söyledim. 15 bin lira kadar para olan banka hesap cüzdanını da verip bununla da hayatınızı devam ettirirsiniz. Anneanneniz ve babaanneniz size sahip çıkacaktır. Bunlar gelir geçer. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."