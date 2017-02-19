Denizli Büyükşehir Belediyespor - Afjet Afyonspor Maçının Ardından

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'la 1-1 kaldı.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor, sahasında karşılaştığı Afjet Afyonspor'la 1-1 kaldı.

Maç sonunda her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi. Bugün asıl hedeflerinin 3 puan almak olduğunu, bütün çalışmaları ona göre yaptıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediyespor Teknik Sorumlusu Yaşar Güvenli, dört hafta sonra ilk defa puan aldıklarını ifade etti. Güvenli, "Liderle oynadık, çocuklar maça çok iyi başladı. Golü de erken bulduk, fakat kırılma anları oldu, o kırılma anlarında golü yeyince maç kafa kafaya geldi. İkinci yarı da iyi oynadık. Maç 1-1 bitti, bir puan aldık. Bizim her puana ihtiyacımız var. Gönül isterdi ki hepsini alalım. 11 tane maçımız var, 6 tanesini içeride oynayacağız. Amacımız bu takımı ligde tutmak, bu çocukların bunu hak ettiğin düşünüyorum. Bundan sonra çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Kesinlikle bu ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Afjet Afyonspor Cephesi

Düşündükleri şeyleri sahaya yansıtamadıklarını belirten Afjet Afyonspor Teknik Sorumlusu Hasan Erkin Şimşir, "Buna üzülüyoruz. Her puan bizim için artıdır. Bunu bir kayıp olarak görmüyoruz. Arkadaşlarımıza güveniyoruz, daha sonraki maçlar için daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. İstediğimiz 3 puandı, ama futbol üç neticeli bir oyun normaldir. Denizli Büyükşehir Belediyespor'a başarılar diliyorum" diye konuştu.