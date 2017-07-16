  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 25 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası

» »
Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası
Denizli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Denizli'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Denizli İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında turnuva düzenledi. 15 Temmuz darbe kalkışması sırasında şehit ve gazi olan vatanseverleri anmak için düzenlenen masa tenisi turnuvası Denizli Büyükşehir Belediyesi Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. 15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan turnuvanın ikinci gün programına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık ve davetliler katıldı. Küçükler ve yetişkinler kategorilerinde düzenlenen turnuvaya 200 dolayında sporcu katıldı.

Turnuvanın ilk gününde düzenlenen küçükler kategorisinde dereceye girenlere ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık tarafından verildi.

Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası

Denizli Büyükşehir’den 15 Temmuz Turnuvası

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demokrasi Nöbetleri Devam Ediyor16 Temmuz 2017 Pazar 17:53
  • Ereğli’de Binler 15 Temmuz Nöbetinde16 Temmuz 2017 Pazar 17:33
  • Pervari’de Binlerce Kişi Milli İrade İçin Sokaklara Döküldü16 Temmuz 2017 Pazar 17:23
  • Şanlıurfa’da Şehitler Anıtı Açıldı16 Temmuz 2017 Pazar 17:18
  • Horasan’da 136 Afgan Kaçak Yakalandı16 Temmuz 2017 Pazar 17:13
  • Eyüp 15 Temmuz’da Yine Tek Vücut Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 17:08
  • Kargı Milli İrade İçin Yürüdü16 Temmuz 2017 Pazar 17:08
  • Erzurum Vatan Nöbetinde Yine Destan Yazdı16 Temmuz 2017 Pazar 17:08
  • Kahramanlarımızın İsmi 15 Temmuz Şehitleri Abidesi’nde De Yaşayacak16 Temmuz 2017 Pazar 16:58
  • Doğanşehir’de 15 Temmuz’u Anma Programı16 Temmuz 2017 Pazar 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti