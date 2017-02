Denizli Büyükşehir’den 97 Amatör Spor Kulübüne 900 Bin Tl Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerini desteklemek amacıyla düzenlediği toplam 900 bin TL'lik maddi destek programı yapılan finalle sona...

Denizli Büyükşehir Belediyesinin gençlerin sporda daha fazla gelişmesini sağlamak amacıyla amatör spor kulüplerine yönelik başlattığı 900 bin TL'lik maddi destek programının finali yapıldı. Merkezefendi, Pamukkale, Honaz, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini kapsayan final ile Denizli genelinde toplam 299 kategoride 97 amatör spor kulübüne 900 bin TL'lik maddi destek programı tamamlandı. Bir düğün salonunda gerçekleşen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, davetliler ve amatör spor kulübü temsilci ve sporcuları katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin 27 branşta spor yapma imkanı sunduğunu belirten Zolan, Denizli'yi amatör sporların başkenti yapma hedefinde olduklarını ifade etti.

Denizli'de yüzmeyi öğretme hedefinde olduklarını aktaran Başkan Zolan, sayısı bir olan kapalı yüzme havuzu yılsonuna kadar 10'a ulaşma hedefinde olduklarını kaydetti.

Başkan Zolan, "Kayhan Kapalı Yüzme Havuzunu inşa ettik ve Denizli'de yaşayan herkese yüzme öğretmeye başladık. Baktık kapasiteyi kaldırmıyor, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu'na başladık. İnşallah kısa sürede hizmete alacağız. Şu an Anafartalar ve Dokuzkavaklar bölgesindeki kapalı yüzme havuzu inşaatlarımız devam ediyor, 5-6 ay içinde oradaki tesisimizi de tamamlayacağız. Yine Çakmak bölgesinde de kapalı yüzme havuzu inşa ediyoruz. Sadece şehrin merkezi yetmez dedik. Honaz, Çivril ve Acıpayam'da da kapalı yüzme havuzu inşa edeceğiz. Bununla beraber yaptığımız halı sahalar var. Her beldede halı saha yapıyoruz. Toplam 50 saha yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Herkes her yerde spor yapsın mazereti olmasın istiyoruz. Artık her yerde spor yapma imkanı sunuyoruz. Tabi bunu siz isterseniz yaşatır ve büyütürüz."

Başkan Zolan, daha sonra 5 ilçede 206 kategoride faaliyet gösteren 55 amatör spor kulübüne toplam 532 bin 500 TL değerindeki çeklerini verdi. Final ile toplam 299 kategoride 97 amatör spor kulübüne 900 bin TL'lik maddi destek programı tamamlandı.