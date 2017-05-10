Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in İçerisinde Olduğu Makam Aracına, Bir Kamyon Çarparak Olay Yerinden Kaçtı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper Ve Şoförü Ölürken Bir Korumasının İse Ağır Yaralandığı Öğre

IHAAW094606-ASA/10-05-2017 - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına, bir kamyon çarparak olay yerinden kaçtı.

IHAAW094606-ASA/10-05-2017 - Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına, bir kamyon çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü ölürken bir korumasının ise ağır yaralandığı öğrenildi. 10.05.2017 09:46:06 TSI NNNN