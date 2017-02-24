Denizli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından il genelinde faaliyet gösteren hastanelerdeki doktor ve hekimlere "Anne ve Bebek Ölümlerinin...

Denizli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği tarafından il genelinde faaliyet gösteren hastanelerdeki doktor ve hekimlere "Anne ve Bebek Ölümlerinin Önlenmesine Yönelik Eylem Planı" kapsamında, eğitim verildi. Eğitimlerde, anne ve bebeklere hizmet sunumunu sağlayarak anne bebek ölümlerinin önüne geçilebileceği konusunda sunumlar yapıldı.

Denizli Devlet Hastanesi Konferans Salonu ve Genel Sekreterlik Eğitim Salonunda gerçekleştirilen eğitimlerde, riskli gebe yönetiminin sağlanması, yeni doğan bebeklerde komplikasyonların önlenmesi, bebeklerde ağır solunum sıkıntısı ve solunum yetmezliğini erken tanıma ve tedavi gibi konularda sunumlar yapıldı.

Anne ve bebek ölümlerini daha da aşağılara çekilmesi amacıyla eğitim programı düzenlediklerini belirten Denizli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzman Dr. Berna Öztürk, hedeflerinin anne ve bebek ölümlerini en aza indirmek olduğunu söyledi. İl genelinde görev yapan hekim, ebe ve hemşirelerden oluşan 400 kişiye eğitim düzenlediklerini belirten Öztürk, yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'de binde 10'larda olan bebek ölümlerinin binde 8'lerin altında düştüğünü kaydetti.

Öztürk, "Anne ve bebek ölümleri Sağlık Bakanlığımızın en çok önem verdiği parametrelerden birisi. Anne ölümleri gebelik, doğum, doğum sonrası 42 günlük süreçte meydana gelen kadın ölümlerini kapsamaktadır. 2009 yılında Türkiye anne ölüm hızı yüz binde 18,04 iken 2015 yılında yüz binde 13,7" ye gerilemiştir. Bebek ölümleri dediğimiz zaman 1 yaş altını kastediyoruz. Ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik bakanlığımız tarafından konu ile ilgili çeşitli programlar yürütülmektedir" diye konuştu.

Eğitimler iki gün ikişerli gruplar şeklinde devam etti. Eğitimlerin sonunda Genel Sekreter Öztürk, konunun toplumsal önemine dikkat çekerek eğitim veren hekimlere teşekkür belgelerini vererek teşekkür etti.