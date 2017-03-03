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DENİZLİ MAÇI AVAZ'DA

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DENİZLİ MAÇI AVAZ'DA
Samsunspor yarın saat 13.00'da kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlı ekibin zorlu mücadelesi TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.

Denizlispor’la yarın karşı karşıya gelecek olan Samsunspor dün havayolu ile İzmir’e gitti. Buradan Karayolu ile Denizli’ye geçen Samsunspor, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıkları tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Kafile Başkan Sportif Direktör Coşkun Zeren, dünü dinlenerek geçirdiklerini söyleyerek bugün yapılacak idmanla kritik maçın hazırlıklarının tamamlanacağını söyledi.  

Samsunspor yarın saat 13.00'da kritik bir mücadeleye çıkacak. Deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak olan Kırmızı-Beyazlı ekibin zorlu mücadelesi TRT Avaz'dan canlı olarak yayınlanacak.  

BİLET FİYATLARI

Samsunspor’un yarın deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının misafir takım tribün biletleri satışı sürüyor. Buna göre Denizlispor-Samsunspor karşılaşmasını takip eden misafir takım taraftarları için Denizlispor yönetimi deplasman tribünü bilet fiyatı 10 TL olarak belirtildi. Dileyen Samsunspor taraftarları takımlarının Denizlispor deplasmanındaki karşılaşmasını takip etmek için Passo.com sitesinden sahip olabilecekler.

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