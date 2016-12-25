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Denizli Valiliği Halep’e 11 Tır Yaşam Malzemesi Gönderdi

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Denizli Valiliği Halep’e 11 Tır Yaşam Malzemesi Gönderdi
Denizli'de, başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan 11...

Denizli'de, başlatılan "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası kapsamında vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle toplanan 11 TIR yaşam malzemesi yola çıktı.

Denizli Valiliği öncülüğünde "Halep'te insanlık ölmesin" kampanyası çerçevesinde toplanan 11 TIR yaşam malzemesi Halep'e doğru yola çıktı. Halep'e ulaştırılacak yardımların gönderilmesiyle ilgili tören Delikliçınar Yeni Camii'nde düzenlendi. Törene Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen uğurlama töreninde bir konuşma yapan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, "Çok anlamlı ve hayırlı bir iş için bir aradayız. Bu coğrafyada bir değil, onlarca acıyı arka arkaya yaşıyoruz. Halep bir İslam şehridir, Halep bir Türk şehridir. İçinizden gidenler, gitmeyenler olmuştur ama ben bizzat gittim. Emevi Camii'nde namaz kılmak, o çarşıdan alışveriş yaptığımda, her sokağında her caddesinde, rahatlıkla Türkçe konuştuğum ve anlaştığım bir şehirdi. Ama maalesef bugün "değmesin namahrem eli" dediğimiz yere, namahrem eliyle de, ayağıyla da, her türlü pisliğiyle de girdi diyelim. Ama bunda tabi ki, biz Müslümanların suçu da yok değil. Eğer birlik olsaydık, eğer beraber olsaydık, Sünni, Şii, Alevi, Kürt,Türk demeseydik, sadece ve sadece bize emredileni yapsaydık, bugün bunları yaşamayacaktık" dedi.

Kampanyayı destekleyen herkese teşekkür eden Vali Altıparmak, "İnşallah bu tür şeyleri bir daha yaşamayız. Hakikaten yüreğimiz kan ağlıyor. Canımızla, malımızla ne kadar destek verirsek, ne kadar mücadele edersek azdır. Hakikaten genç yiğitlerimizi, kahramanlarımızı, yine orada genç kardeşlerimizin sağlığı için, hayata tutunmaları için gece gündüz oralarda canlarını feda ediyorlar. Bizim onurumuz olarak, kahramanlık destanlarını yazıyorlar. Aynı şekilde sizler mallarınızla mücadele veriyorsunuz. Oda başkanlarımızı, borsa başkanlarımız çok destek verdiler. Eğer biz kampanyayı halka açarsak ve desek ki, 12 TIR değil, 12 bin TIR istiyoruz, ben inanıyorum ki, halkımız getirir. Buna hiç endişemiz yok. Ama asıl olan oradaki ihtiyaç sahibi insanlarımızın ihtiyacı olan malzemeyi oraya götürebilmemiz, onu sunabilmemiz" diye konuştu.

Yapılan konuşmadan sonra İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın okuduğu duanın ardından tırlar yola çıkarak dualarla uğurlandı.

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