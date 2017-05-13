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Denizli’de 300 Engelli Vatandaşa ‘Sevgi İzi’ Yapıldı

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Denizli’de 300 Engelli Vatandaşa ‘Sevgi İzi’ Yapıldı
Denizli'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 300 engelli vatandaşa kaybolduklarında bulunmaları amacıyla "Sevgi İzi Projesi" ile dövme yapıldı.

Denizli'de, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 300 engelli vatandaşa kaybolduklarında bulunmaları amacıyla "Sevgi İzi Projesi" ile dövme yapıldı.

Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Denizli Şubesi tarafından, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında şehirde yaşayan ve kendisini ifade edemeyen 300 engelli vatandaşa başlatılan proje ile "Sevgi İzi" dövmesi yapılacak. Engelli vatandaşlar, sol koluna yapılan numaralı dövmelerle artık kaybolmaktan kurtulacak. Bugün 64 engelli vatandaşın koluna dövme yaptırılırken, ilerleyen günlerde ilçelerdeki engellilerin dövmesi de yapılarak, 300 kişinin sol koluna "sevgi izi" dövmesi yapılması hedefleniyor.

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu salonunda yapılan "Sevgi İzi Projesi'ne, engelli vatandaşlar ve yakınları ilgi gösterdi. Dövme şeklinde yapılan Sevgi İzi, engelli vatandaşların acı çekmemesi için sol elin hassas kısmı olan bilek üzerine, kendilerine özel olarak verilen numara yazılarak yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Denizli Şubesi Başkanı Aysun Tonel, "10-16 Mayıs Engelli Haftası. Bu hafta içinde birçok STK'lar olarak kamu kurum ve kuruluşlar hummalı bir çalışma içerisine girdik. Ama bizler sadece 1 hafta değil her gün yaşıyoruz. Başlatılan bir proje ile Alzheimer hastası, zihinsel rahatsızlıkları bulanan ve kendilerini ifade edemeyen arkadaşlarımızın kaybolma risklerinde bulmasını kolaylaştıran bir projedir. Türkiye'de hemen hemen tüm illerde bu proje uygulanmıştır. Denizli'de de bizler dernek olarak sizlere getirdik" ifadelerini kullandı.

Çocuklarına dövme yaptıran engelli aileleri, bunun çok güzel bir proje olduğunu, bununla birlikte engellilerin kaybolma riskinin çok azaldığını kaydetti.

Vatandaşlar, kaybolan engellileri onlar için açılan internet sitesinden dövme yapılan numaraları girerek bulabilecek.

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