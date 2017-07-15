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Denizli’de 53 Kişi İhraç Edildi

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Denizli’de 53 Kişi İhraç Edildi
Denizli'de, yayınlanan son KHK ile aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 53 kişi, meslekten ihraç edildi.

Denizli'de, yayınlanan son KHK ile aralarında akademisyenlerin de yer aldığı 53 kişi, meslekten ihraç edildi.

OHAL kapsamında yayınlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ile 53 kişi kamu görevinden ihraç edildi.

Denizli'deki ihraçlar en fazla Diyanet İşlerinde Başkanlığında çalışanlardan oluşurken, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Melike C.B.Ş., İnşaat Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi İbrahim H.Ö. ve Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü araştırma görevlisi Muhammet Ş. gibi isimler de ihraç edilen isimler arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesinde makine mühendisi görevinden açığa alınan TÜM-BEL-SEN Denizli Şube Başkanı Mehmet S. ve Mart ayında FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Bylock" kullandığı ileri sürülen ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Ö de ihraç edildi.

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