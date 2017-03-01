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Denizli’de 7 Kişi Fetö’den Tutuklandı

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Denizli’de 7 Kişi Fetö’den Tutuklandı
Denizli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan...

Denizli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin örgüt hiyerarşi içinde "abla" olarak belirtilen kadınlara yönelik soruşturma kapsamında eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin örgüt içinde aktif olarak görev aldığı, örgütün kapatılan derneklerine üye oldukları ve örgüt üyelerinin kendi arasında iletişim kurmak için şifreli haberleşme programı "By-Lock'u kullandıkları tespit edildiği belirtildi.

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