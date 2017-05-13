  • BIST 94.996
  • Altın 141,187
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 11 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 14 °C

Denizli’de 8 ‘Bylock’cu Eski Öğretmen Tutuklandı

» »
Denizli’de 8 ‘Bylock’cu Eski Öğretmen Tutuklandı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 12 eski...

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 12 eski öğretmenden 8'si tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 eski öğretmen gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı kullandıkları iddia edilen şüpheli eski öğretmenler, emniyetteki sorgularından sonra şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan eski öğretmenlerden, 8'i tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Atatürk Havalimanı’nda Lüks Araçta Yangın12 Mayıs 2017 Cuma 23:18
  • Adana Ve Samsun Merkezli Dev Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı12 Mayıs 2017 Cuma 23:03
  • Hastane Acilinde Silahlı Kavga: 3 Yaralı12 Mayıs 2017 Cuma 22:48
  • Fetö’den Aranan Eski Hakim Bağ Evinde Yakalandı12 Mayıs 2017 Cuma 22:43
  • Bartın’da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 22:13
  • Samsun’da Çakmak Gazı Parladı: 4 Çocuk Yaralı12 Mayıs 2017 Cuma 21:53
  • Cinayete İntihar Süsü Veren Zanlı Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 21:48
  • Oto Hırsızlığından 1 Kişi Tutuklandı12 Mayıs 2017 Cuma 21:13
  • 3 Yaşındaki Kayıp Çocuk Fındık Bahçesinde Sağ Bulundu12 Mayıs 2017 Cuma 21:13
  • Diyarbakır’da Bin Güvenlik Görevlisi İle Asayiş Uygulaması12 Mayıs 2017 Cuma 20:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti