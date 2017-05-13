Denizli’de 8 ‘Bylock’cu Eski Öğretmen Tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 12 eski öğretmenden 8'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmenlere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 12 eski öğretmen gözaltına alındı.
Örgütün şifreli haberleşme programı kullandıkları iddia edilen şüpheli eski öğretmenler, emniyetteki sorgularından sonra şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan eski öğretmenlerden, 8'i tutuklanarak ceza evine gönderilirken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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