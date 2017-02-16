  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -3 °C
  • Rize -1 °C
  • Trabzon 1 °C

Denizli’de 8 Fetö "Ablası" Tutuklandı

» »
Denizli’de 8 Fetö "Ablası" Tutuklandı
Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla'larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına...

Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla'larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli kadından 8'i mahkeme tarafından tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin çalışmalarında aktif olarak yer alan ve örgüt hiyerarşisinde "abla" diye nitelendirilen kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya illerinde, 10 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki sorgulama işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan ve ifadeleri alınan 10 kadından 8'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin örgütün hiyerarşik yapısında "abla" diye tabir edilen kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan derneklere üyelikleri tespit edilen 25 kadının yakalanması için 10 Şubat'ta Denizli merkezli Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 kadın gözaltına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fetö/pdy Şüphelisi 12 Sağlıkçı Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 23:23
  • 60 Bin Liralık Ziynet Eşyası Çalan 2 Kişi Tutuklandı15 Şubat 2017 Çarşamba 22:38
  • İki Katlı Metruk Ev Alev Alev Yandı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:48
  • O Paylaşımların Sahibi, Emekli Astsubay Çıktı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:48
  • Porsuk Çayı’na Düşen Kadını Ekipler Kurtardı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:43
  • Yaşlı Adamın 171 Bin Dolarını Çalan Dolandırıcı Yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 21:38
  • Konya’da Cami Yangını15 Şubat 2017 Çarşamba 21:33
  • Silahla Yaralama Olayına Karışan Zanlı Yakalandı15 Şubat 2017 Çarşamba 20:48
  • Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu: 35 Gözaltı15 Şubat 2017 Çarşamba 20:48
  • Hastanede Tecavüz İddiası15 Şubat 2017 Çarşamba 20:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti