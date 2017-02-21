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Denizli’de Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

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Denizli’de Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde bir evin ikinci katından 3 kamyon çöp çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesinde bir evin ikinci katından 3 kamyon çöp çıktı.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Topraklık Mahallesin 576 sokak üzerindeki bir evden çıkan koku üzerine vatandaşların ihbarı üzerine gelen ekipler, büyük bir şokla karşı karşıya kaldı. Evin içinde büyük bir çöp yığını gören ekipler, temizlik ekiplerinden yardım istedi. Pamukkale Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, apartmanın ikinci katında bulunan evdeki çöpleri getirdikleri kamyona dökmeye başladı. Evin içindeki çöplerin atıldığı sırada vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti. Evden 3 kamyon çöp çıkarken, evde kimin oturduğu konusunda herhangi bilgi verilmedi.

Evden çöplerin alınmasıyla kötü kokunun giderilmesi çevredeki vatandaşları memnun etti.

Denizli’de Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

Denizli’de Bir Evden 3 Kamyon Çöp Çıktı

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