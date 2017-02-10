Denizli’de Fetö Operasyonu: 10 Kişi Gözaltına Alındı

Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla'larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen...

Denizli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "abla'larına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 kadın gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock'u kullandıkları ve OHAL kapsamındaki KHK ile kapatılan derneklere üye ve irtibatı bulundukları tespit edilen 25 kişi için yakalanma kararı çıkartıldı. Denizli merkezli, Kırklareli, Adıyaman, Manisa, Antalya, Ankara, İzmir ve Kütahya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kadın gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda F serisi 1 dolar ile birçok dijital materyallere el konulduğu belirtildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.