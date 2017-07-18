Denizli’de Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 22 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt üyesi olduğu ileri sürülen 22 kadın öğretmen gözaltına alındı. Öğretmenlerin, İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgularına devam edildiği belirtildi.
4 kişi tutuklanmıştı
Öte yandan Acıpayam'da geçtiğimiz hafta FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında müdür ile müdür yardımcısı bulunan 18 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, diğer 14 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.
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