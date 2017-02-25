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Denizli’de Fetö Operasyonu: 29 Gözaltı

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Denizli’de Fetö Operasyonu: 29 Gözaltı
Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sağlık görevlilerine düzenlenen...

Denizli'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sağlık görevlilerine düzenlenen operasyonda, 29 kişi göz altına alındı. Gözaltına alınanlar arasında MHP eski Milletvekili S.E.'nin doktor olan eşi H.E. de bulunuyor.

Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sağlık çalışanlarına operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme sistemi "ByLock'u kullandığı öne sürülen Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö., MHP eski Milletvekili S.E.'nin doktor eşi H.E. ile birlikte 5'i doktor, toplam 29 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde de arama yapıldı. Aramalarda bazı dokümanlara el konuldu. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Denizli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.

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