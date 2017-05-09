Denizli’de Fetö’nün 14 ‘Mahrem İmamı’ Tutuklandı

Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamları'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 14'ü tutuklandı.

Denizli'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamı olduğu gerekçesiyle 16 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 16 kişiden 14'ü nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken 2 kişi ise etkin pişmanlık yasasından faydalanıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.