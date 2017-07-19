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Denizli’de Gölete Giren İki Kişiden Haber Alınamıyor

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Denizli’de Gölete Giren İki Kişiden Haber Alınamıyor
Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan ikisi girdiği gölette kayboldu.

Denizli'nin Beyağaç ilçesindeki Eşenler Göletine piknik amacıyla giden 4 arkadaştan ikisi girdiği gölette kayboldu. Gençlerin bulunması için Muğla Marmaris'ten su altı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sularında Kale ilçesinden 4 tane arkadaş, Eşenler Göletine piknik amacıyla gitti.

İddiaya göre, M.Ö. (16) ve Ferdi O., gölet kenarında yemek hazırladığı sırada, Emre S. ile Sinan K., birbiri ile şakalaşırken suya itmeye çalışırken suya düştü. Suya düşen arkadaş kısa bir süre sonra bir anda batmaya başladı. M.Ö. ve Ferdi O., göle batan arkadaşlarını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Durumu 112 Acil servise haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, AKUT, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda gençlerden haber alınamazken, suda aramaların yapılması için Muğla'nın Marmaris ilçesinden su altı dalgıç ekibi sevk edildi. Yarın sabah aramalara devam edileceği belirtildi.

Gençlerden üçünün Ağustos ayında askere gidecekleri, Sinan K,'nin bir hafta önce bir çocuğunun dünya geldiği öğrenildi.

Denizli’de Gölete Giren İki Kişiden Haber Alınamıyor

Denizli’de Gölete Giren İki Kişiden Haber Alınamıyor

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