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Denizli’de Gümüşsu Şelalesi Çalışmaları Sürüyor

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Denizli’de Gümüşsu Şelalesi Çalışmaları Sürüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Çivril ilçesinde yapımına başladığı Gümüşsu Şelalesi düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Çivril ilçesinde yapımına başladığı Gümüşsu Şelalesi düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Çivril ilçesi'nde altyapı çalışmalarını tamamlandığı Gümüşsu Şelalesi'nde taş duvar imalatları bitirildi. Gümüşsu Şelalesi'nin bulunduğu alan içerisinde doğal yapıya ek olarak kaskatlı şelale, 1 adet restoran, 1 adet mescit, 1 adet çay evi, şelale çevresinde piknik ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Şelalenin de içerisinde olduğu 17 bin metrekare alanda sürdürülen düzenleme çalışmaları kapsamında binaların kaba inşaatlarının bitirilerek çatı imalatlarına devam ettiği belirtildi.

Gümüşsu Şelalesi'nde başladıkları düzenleme çalışmasının hızla devam ettiğini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Beyaz Cennet Pamukkale ve 19 antik kente sahip Denizli'de doğal ve kültürel turizmin yanında birçok turizm çeşidinde yılın 4 mevsimi turist ağırlamak istediklerini söyledi. Zolan, "Çivril'de Akdağ Tabiat Parkı ve Işıklı Gölü ile ilgili de projelerimiz var. Gümüşsu ve bu projelerimizle birlikte Çivril doğa turizminin merkezi olacak. Gölü, ormanı, şelalesi ve tabiat parkıyla bu güzelliklerin doğa tutkunlarının vazgeçilmez bir gezi güzergahı olacağına inanıyorum. Klasik belediyecilik hizmetlerimizin yanında şehrimizin geleceğine yön verecek yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz. Denizli'mizin yıl boyunca turizm yapılabilen bir şehir olduğunu anlatacağız ve bu yönde yatırımlar yapmayı sürdüreceğiz" dedi.

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