Denizli’de ‘Hedef Pazar İtalya’ Konulu İhracat Paneli

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki TİM Akademi tarafından hayata geçirilen "10 İl 10 Ülke Projesi'nin "Denizli Hedef Pazar İtalya" konulu...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki TİM Akademi tarafından hayata geçirilen "10 İl 10 Ülke Projesi'nin "Denizli Hedef Pazar İtalya" konulu yedinci toplantısı düzenlendi.

TİM Akademinin ihracata yönelik hayata geçirdiği "10 il 10 ülke projesi'nin Denizli'de Hedef Pazar İtalya konulu toplantı gerçekleştirildi. Proje ortaklarının katılımıyla bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, TİM Başkan Vekili ve DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, İzmir İtalya Konsolosu Luigi Iannuzzi, İzmir İtalyan Ticaret Odası Başkanı PietroAlba, Denizli Ticaret Odası Meclisi Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ihracatçılar, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan DENİB Başkanı Süleyman Kocasert, "Denizli'nin ihracatındaki ürün gruplarının ve İtalya'nın ithalat yapısını inceledik. Denizi'nin ihracatının önemli bir kısmının tekstil, hazır giyim, demir ve bakırdan ürünler oluşturduğunu belirledik. İtalya'nın dünyadan ithalatında ise bu ürünler önemli bir paya sahip. Denizli'nin ihracatına baktığımızda ise İtalya'nın yüzde 7.2 pay ile dördüncü sırada yer aldığını görüyoruz. İtalya'yı hedef seçmek, Denizli'nin pazardan aldığı payı artırarak, ihracatçıya önemli katkılar sağlayacaktır" dedi.

Denizli'nin hem ihracatta hem de ekonomide çok özel bir yere sahip olduğunu ve Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 8'inci ili olduğunu belirten Kocasert, "Türkiye 2016 yılında İtalya'ya ihracatını yüzde 10.1 artarak 7,6 milyar dolar ile şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştırdı. Denizli'nin İtalya'ya olan ihracatı 2016'da yüzde 14 artarak 193 milyon dolara çıkarttı. İtalya Denizli ihracatında son derece önemli bir ülke. Denizli'nin geçen sene 2 milyar 766 milyon dolarlık toplam ihracatında İtalya ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 7.2'lik bir bölüme sahiptir" diye konuştu.

İzmir İtalya Konsolosu LuigiIannuzzi ise konuşmasında etkinliğe davet edilmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunun dile getirdi.

Denizli ile İtalya arasında yıllardır süregelen ticari ve dostane ilişkilerin çok daha ilerilere götürülebileceğine değinen Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli'nin girişimcilik ve ahilik ruhunun önemini vurguladı. Meslek liselerinin daha cazip hale getirilmesi gerektiğinin ve istihdam seferberliğinin altını çizen Vali Altıparmak, bu etkinliğin Denizlili sanayiciler için çok önemli olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen hedef pazara ve ihracata yönelik çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.