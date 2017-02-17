Denizli’de ‘Her Çocuk Özeldir’ Çalıştayı Gerçekleştirildi

Denizli Koruyucu Aile Derneği (DEKAD), korunmaya ihtiyacı olan çocukların, ailesiz ve sevgisiz kalmaması amacıyla "Her Çocuk Özeldir " projesi kapsamında...

Denizli Koruyucu Aile Derneği (DEKAD), korunmaya ihtiyacı olan çocukların, ailesiz ve sevgisiz kalmaması amacıyla "Her Çocuk Özeldir " projesi kapsamında bir çalıştay düzenlendi.

Denizli Koruyucu Aile Derneği Koordinatörlüğünde Litvanya, Çek Cumhuriyeti ve Belçika ortaklığında yürütülen "Her Çocuk Özeldir" projesi kapsamında koruyucu aile çalıştayı yapıldı. Denizli Polise Evi'nde gerçekleştirilen çalıştaya koruyucu aileler ve DEKAD gönüllüleri katıldı.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerle yoluyla, travmatik geçmişleri olan çocuklarla baş edebilme ve ebeveynlik bilinçlerinin geliştirilmesi sağlanacak. Çalıştay kapsamında Koruyucu ailelerin bir araya gelerek koruyucu ailelik süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar, pozitif ve negatif uygulamaların alanda yol açtığı sonuçların tespit edilmesi ve sorunların giderilmesi amacıyla çözüm önerileri raporlandırılacak.

"Koruyucu Aile Olmak" ve "Koruyucu Aileliğe Bakış" konularının ele alındığı çalıştayda odak grup çalışmalarında katılımcılar hem eğlendi hem de bilgi sahibi oldu. Çalışmada hedef kitlenin veya sosyal paydaşların, konu hakkında derin algıdaki görüş, eğilim, tutum ve davranışları detaylı olarak analiz edildi.

Bir gün boyunca devam eden çalıştayın sonunda DEKAD Başkanı Ayfer Yavaşal Doğan katılımcılara sertifika verdi.

"Her Çocuk Özeldir " projesi

21 Aralık 2015 tarihinden itibaren AB Eğitim Ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ile Erasmus + kapsamındaki proje, Denizli Koruyucu Aile Derneği Koordinatörlüğünde Litvanya Çek Cumhuriyeti ve Belçika ortaklığında yürütülmeye başlandı. 2 yıllık bir süreci kapsayan proje 2017 Aralık ayında tamamlanacak. Projede hedef ise koruyucu ailelik konusunda toplumsal farkındalığın artması ve koruyucu ailelerin karşılaştıkları sorunların çözümüne yardımcı olmak.