Denizli’de Hırsızlık Olaylarına Karışan 8 Kişi Yakalandı

Denizli'de motosiklet, ev, iş yeri ve inşaatlarda hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı.

Denizli'de motosiklet, ev, iş yeri ve inşaatlarda hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Anafartalar, Asmalıevler, Kayıhan, Seydiköy ve Zeytinköy mahallerindeki ev, iş yeri ve inşaatlarda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen 6 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çalınan malzemeler ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 6 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

Çaldıkları motosikletlerle yakalandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet, Karşıyaka ve Siteler mahallerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili de 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin çaldığı 4 motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Sorguları tamamlanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara teslim edildi.