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Denizli’de ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Yürüyüşüne Trafik Polislerinden Destek

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Denizli’de ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Yürüyüşüne Trafik Polislerinden Destek
Denizli'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla 34 dernek, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen...

Denizli'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü" dolayısıyla 34 dernek, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen bisiklet sürüşü ve yürüyüş etkinliğine, trafik polisleri de atkı takarak destek verdi.

Denizli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla "Dünyayı turuncuya boya" etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet sürüşü ve yürüyüş etkinliği Yenişehir yürüyüş yolunda düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası, Baro başta olmak üzere 34 dernek, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumlarının desteği ile gerçekleştirilen etkinlikte turuncu atkılar dağıtıldı. Etkinlikte görevli trafik polisleri de turuncu atkı takarak destek verdi.

Etkinliğe kurum olarak katıldıklarını belirten Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk "Kadına şiddete hayır demek için bugün buradayız. Allah erkeği biraz daha fiziksel olarak güçlü yaratmış. Zekasını ve aklını kullanamayan insan ancak şiddete başvurur. Allah'ın verdiği bu büyük gücü, maalesef yanlış kullananlar var. Burada özellikle biz kadınlara iş düşüyor. Çünkü erkekleri yetiştiren anne olarak bizleri doğaya, insana, hayvana saygılı evlatlar yetiştirmeliyiz. Kadına şiddete sağlıkçıya şiddete, hayvana şiddete hayır demek için buradayız" dedi.

Etkinlikte bisiklet süren Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan ise "Bilinen acı bir gerçektir, kadına yönelik şiddetin önlenemeyen yükselişi. Her gün kadınlarımız, yakınlarının şiddeti ile ya canını ya da sağlığını yitiriyor. Denizli Barosu olarak bu anlamlı güne destek verdik. Mutlaka başta eğitim ile sonra yasal düzenlemeler düzenlenmeli. 2012 yılında kurduğumuz kadına ve çocuğa şiddete yönelik bir merkezimiz ile çalışıyoruz. Denizli Valiliği, Denizli Belediyesi ile ortak çalışıyoruz ama bu merkez yeterli değil. Bu önlemlerin aileden başlaması gerekiyor, okullarda eğitim olarak verilmeli. Karşı cinse saygıyı öğretmeliyiz. Bu acılar bu olaylar inşallah azalır, insanın insan olmaktan dolayı elde ettiği hakları kendisine vermiş oluruz, cins ayrımı yapmayız" ifadelerini kaydetti.

Etkinlik bisiklet sürüşü ve yürüyüş ile son buldu.

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