Denizli’de Mevlit Kandili İhya Edildi

Denizli'de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi dolayısıyla Mevlid-i Nebi özel programı gerçekleştirildi.

Denizli'de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi dolayısıyla Mevlid-i Nebi özel programı gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Vatandaşlar Delikliçınar Yeni Camii ve Ulu Camii gibi merkezi camileri doldurarak, bu özel geceyi dualarla ihya etti. Mübarek geceyi dualarla huşu içinde idrak eden vatandaşlar, tarihi bir gün yaşarken, programda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet ve dualar edildi.

Mevlit özel programında Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık bir sohbet verdi. Hz. Muhammed'in (SAV), herkes için mükemmel bir örnek olduğunun özellikle altının çizilmesinin gerektiğini belirten Aşık, Müslümanların onun hayatını örnek almalarını gerektiğini kaydetti.