  • BIST 102.342
  • Altın 163,594
  • Dolar 3,9535
  • Euro 4,6884
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 5 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 13 °C

Denizli’de Mevlit Kandili İhya Edildi

» »
Denizli’de Mevlit Kandili İhya Edildi
Denizli'de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi dolayısıyla Mevlid-i Nebi özel programı gerçekleştirildi.

Denizli'de, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişi dolayısıyla Mevlid-i Nebi özel programı gerçekleştirildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Vatandaşlar Delikliçınar Yeni Camii ve Ulu Camii gibi merkezi camileri doldurarak, bu özel geceyi dualarla ihya etti. Mübarek geceyi dualarla huşu içinde idrak eden vatandaşlar, tarihi bir gün yaşarken, programda Kur'an-ı Kerim okundu, sohbet ve dualar edildi.

Mevlit özel programında Denizli il Müftüsü Mehmet Aşık bir sohbet verdi. Hz. Muhammed'in (SAV), herkes için mükemmel bir örnek olduğunun özellikle altının çizilmesinin gerektiğini belirten Aşık, Müslümanların onun hayatını örnek almalarını gerektiğini kaydetti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlit Kandili’nde Bursa’daki Camiler Doldu Taştı29 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • Eyüp Sultan’da Mevlit Kandili Coşkusu Havadan Görüntülendi29 Kasım 2017 Çarşamba 19:03
  • Selimiye’de Mevlit Kandili Coşkusu29 Kasım 2017 Çarşamba 18:58
  • Rize İl Özel İdaresi 2018 Yılı Mali Bütçesi 74 Milyon Tl29 Kasım 2017 Çarşamba 18:48
  • Rize Merkez Sahil Camii’nde Mevlit Kandili Özel Programı29 Kasım 2017 Çarşamba 18:43
  • Devrek’te Mevlit Kandili İdrak Edildi29 Kasım 2017 Çarşamba 18:43
  • Rusya’da Türk-rus İş Forumu Başladı29 Kasım 2017 Çarşamba 18:03
  • Şimşirgil’den Kutlu Doğum Haftası Açıklaması:29 Kasım 2017 Çarşamba 17:53
  • Vali Çiftçi: “Derdinize Derman Olmaya Geldik”29 Kasım 2017 Çarşamba 17:43
  • Vali Kaymak’tan Sanayicilere Kızılderili Atasözü İle Mesaj29 Kasım 2017 Çarşamba 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti