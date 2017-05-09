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Denizli’de Orman Yangını

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Denizli’de Orman Yangını
Denizli'nin Eymir Mahallesi yakında çıkan orman yangını Pamukkale Belediyesi'nin ilaçlama ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Denizli'nin Eymir Mahallesi yakında çıkan orman yangını Pamukkale Belediyesi'nin ilaçlama ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangını riski artarken, Pamukkale ilçesine bağlı Eymir Mahallesi yakınlarında ki ormanlık alanda yangın çıktı. Gözler bölgesinde bulunan Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekibi, Eymir yakınlarında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan yangını görerek müdahale etti. Haytabey'de görev yapan diğer ilaçlama ekibinin de katılımı ile ellerindeki imkanlarla yangını söndürmeye çalıştı. Ekipler ilaçlama makinesi olan holder ile su takviyesi yaparak yangının büyümesini önledi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri ile birlikte yangın tamamen söndürüldü ve soğutma çalışmaları yapıldı.

Gürlesin: "Teşekkür ediyorum"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye personelinin bu duyarlı davranışından dolayı memnun olduğunu ifade ederek, "Belediyemizin çalışanları sadece benim işim ilaçlama diye düşünerek hareket etmemiş ve fark ettikleri orman yangınına anında müdahale etmiştir. Eğer erken müdahale edilmeseydi yangın daha da büyüyerek kontrol edilemez boyuta gelecekti. Ben çalışanlarımıza hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Erken müdahale ile orman yangının büyümeden kontrol altına alındı ve binlerce ağaç yanmaktan kurtuldu. Biz Pamukkale Belediyesi ailesi olarak ilçemiz için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bu olay personelimizin ne kadar duyarlı olduğunun bir göstergesidir. Ben bir kez daha ilaçlama ekibinde yer alan çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Denizli’de Orman Yangını

Denizli’de Orman Yangını

Denizli’de Orman Yangını

Denizli’de Orman Yangını

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