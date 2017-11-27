Denizli’de Otomobil Kontrolden Çıktı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Denizli-İzmir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli yönüne seyir halinde olan Ali Bıyıklı yönetimindeki 09 BS 678 plakalı otomobil, Menderes kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil orta refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü Ali Bıyıklı (21) olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu koltuğunda oturan Emre Kuş ise yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Kuş'u ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazada hayatını kaybeden sürücü Bıyıklı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.