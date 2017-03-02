Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu

Denizli Pamukkale Belediyesi, sağlıksız et kesimi ve satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda 5 ton et ele geçirdi.

Denizli Pamukkale Belediyesi, sağlıksız et kesimi ve satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda 5 ton et ele geçirdi.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlını korumak için denetimlere devam ediyor. Zabıta ekipleri, başta hijyen olmak üzere, evrak denetimlerini titizlikle gerçekleştirerek, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere uyarılarda bulunuyor.

Ekipler bir ihbar üzerine sağlıksız et kesimi ve satışı yapan merdiven altı diye tabir edilen iş yerine baskın düzenledi. Korucuk Mahallesi'ndeki adrese Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte giden Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, ruhsatsız işletmede yaklaşık 5 ton sağlıksız ete el koyarak imha etti. İş yeri mühürlenirken, sahiplerine de idari para cezası kesildi.

"Halkımızın sağlığı çok önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Belediye Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Gıda üretimi yapan iş yerlerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini belirten Başkan Gürlesin, "Bizim için halk sağlığı çok önemli. Düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimler dışında, vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendirerek diğer kurumlarla da ortak hareket ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımızdan gelen bir ihbarı değerlendirerek, ruhsatsız bir iş yerinde sağlıksız et kesimi yapıldığı tespit edildi. Etler imha edilirken, işletme sahibine idari para cezası kesildi. Denetimlerimizin amacı ilçemizdeki gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşullarına uygun şartlarda, yasalara uygun olarak üretim yapmasını sağlamak. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, görev alanları içerisinde sürekli olarak denetimlerini sürdürüyor. İlçe sınırlarımız içinde halkın sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.