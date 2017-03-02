  • BIST 89.688
  • Altın 148,028
  • Dolar 3,6976
  • Euro 3,8969
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 19 °C

Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu

» »
Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu
Denizli Pamukkale Belediyesi, sağlıksız et kesimi ve satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda 5 ton et ele geçirdi.

Denizli Pamukkale Belediyesi, sağlıksız et kesimi ve satışı yapan bir iş yerine düzenlediği operasyonda 5 ton et ele geçirdi.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlını korumak için denetimlere devam ediyor. Zabıta ekipleri, başta hijyen olmak üzere, evrak denetimlerini titizlikle gerçekleştirerek, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için işletmecilere uyarılarda bulunuyor.

Ekipler bir ihbar üzerine sağlıksız et kesimi ve satışı yapan merdiven altı diye tabir edilen iş yerine baskın düzenledi. Korucuk Mahallesi'ndeki adrese Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte giden Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, ruhsatsız işletmede yaklaşık 5 ton sağlıksız ete el koyarak imha etti. İş yeri mühürlenirken, sahiplerine de idari para cezası kesildi.

"Halkımızın sağlığı çok önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Belediye Zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti. Gıda üretimi yapan iş yerlerinin sıkı bir şekilde denetlendiğini belirten Başkan Gürlesin, "Bizim için halk sağlığı çok önemli. Düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimler dışında, vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendirerek diğer kurumlarla da ortak hareket ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımızdan gelen bir ihbarı değerlendirerek, ruhsatsız bir iş yerinde sağlıksız et kesimi yapıldığı tespit edildi. Etler imha edilirken, işletme sahibine idari para cezası kesildi. Denetimlerimizin amacı ilçemizdeki gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşullarına uygun şartlarda, yasalara uygun olarak üretim yapmasını sağlamak. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, görev alanları içerisinde sürekli olarak denetimlerini sürdürüyor. İlçe sınırlarımız içinde halkın sağlığı ile oynanmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu

Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu

Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu

Denizli’de ’Sağlıksız Et’ Operasyonu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van’da Uyuşturucu Operasyonu02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Tsk’da Fetö Operasyonu: 40 Gözaltı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Trafik Magandası Drift İçin Yolu Kapattı02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Erzurum’da Fetö Operasyonu: 5 Tutuklama02 Mart 2017 Perşembe 11:03
  • Lüks Otomobilinde Öldürülen Şahsın Katil Zanlısı Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Eskişehir’de Bylock’çu 17 Eski Emniyet Mensubu Gözaltına Alındı02 Mart 2017 Perşembe 10:58
  • Antalya Fetö Operasyonu: 22 Gözaltı02 Mart 2017 Perşembe 10:53
  • Fethiye’de Çalılıkların Arasında 29 Sığınmacı Yakalandı02 Mart 2017 Perşembe 10:53
  • Yeni Adli Tıp Raporu Platonik Aşığın Tezlerini Çürüttü02 Mart 2017 Perşembe 10:48
  • Muş Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 12 Tutuklama02 Mart 2017 Perşembe 10:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti