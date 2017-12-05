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Denizli’de Terör Propagandası Yapanlara Ceza Verildi

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Denizli’de Terör Propagandası Yapanlara Ceza Verildi
Denizli'de, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülerek dava açılan 7 sanık hakkında, 1 ay 20 gün ila 10 ay arasında değişen...

Denizli'de, bölücü terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülerek dava açılan 7 sanık hakkında, 1 ay 20 gün ila 10 ay arasında değişen ceza verildi.

Denizli'de, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları ileri sürülerek haklarında dava açılan 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı.

Terör örgütü olan TKP/ML elebaşı İbrahim Kaypakkaya'nın 18 Mayıs 2015'teki ölüm yıl dönümü nedeniyle yapılan eylemde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde marşını söyledikleri, terör örgütünün eylem ve amaçlarını meşru göstermek ve uyguladığı şiddet eylemlerini benimseyerek, örgütün propagandasının yapılmasına ilişkin dava sonuçlandı.

İddia makamı sanıklar hakkında mütalaada verdi. Verilen mütalaada sanıklar Burhanettin Koca ve Ayşe Kaya ile Barış Çelik, Muhammet Yusuf Keskin, Cebrail Çakı, Fahri İnan ve Öznur Bartin'in, terör örgütü suçlusunu övme ve hakkında propaganda yapmaları nedeniyle cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme, sanık Ayşe Kaya'ya 1 ay 20 gün, diğer sanıklara ise 10'ar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklara bir üst mahkemeye itiraz etme hakları bulunduğunu hatırlattı. Mahkeme, şüphelilerin 5 yıl içerisinde başka suç işlememesi halinde verilen cezanın geri bırakılmasına hükmetti.

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