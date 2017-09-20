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Denizli’de Uyuşturucu Kullanan İki Genç Öldü

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Denizli’de Uyuşturucu Kullanan İki Genç Öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 ve 21 yaşlarındaki iki genç, kaldıkları evde şırıngayla yüksek dozda uyuşturucu almış halde ölü bulundu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 19 ve 21 yaşlarındaki iki genç, kaldıkları evde şırıngayla yüksek dozda uyuşturucu almış halde ölü bulundu.

Olay, gece 03.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi Asmalı Evler Mahallesi'ndeki bir aparttaki dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde hizmetli olarak çalışan İsa Taşçı, dün kiraladığı bir apartın dairesine gece 4 arkadaşıyla birlikte gelerek, alkol aldı. Gruptan 2 kişi, evden ayrılırken, İsa Taşçı, Ahmet Kuran ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise dairede kaldı. Daha sonra Kuran ve Taşçı, başka bir odaya çıktı, ancak uzun süre odadan çıkmadılar. Arkadaşlarını merak eden, diğer arkadaşları odaya girince Kuran ile Taşçı'nın odada yattığını gördü. Arkadaşlarının durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, gençlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölen gençlerin yanında şırınga içinde eroin maddesi bulurken, ölen Taşçı ile Kuran'ın yüksek dozda uyuşturucuyu damardan kendilerine enjekte ederek, öldükleri tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından Kuran ve Taşçı'nın cesetleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında dairedeki diğer 3 şahıs, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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