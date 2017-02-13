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Denizli’de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

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Denizli’de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama
Denizli'de gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Denizli'de gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü görevlileri il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapmak isteyen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine durdurdukları bir aracın sol arka teker yanında kaporta ile döşeme arasında 199 adet ecstasy hap ele geçirdi. Ekipler yine, uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir ikamete düzenledikleri operasyonda da 3 parça halinde 200 grama yakın esrar maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Ayrıca durumundan şüphelenilerek durdurulan şüpheli şahısın üst aramasında ise satışa hazır vaziyette 10 grama yakın metamfetamin maddesi, 31 adet ecstasy hap ve 5 grama yakın eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Firari olan bir şahsın arama işlemleri devam ediyor.

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