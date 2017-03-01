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Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı
Denizli'de, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, şüphelilerden İranlı...

Denizli'de, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı, şüphelilerden İranlı olduğu belirlenen bir kişi sınır dışı edildi. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından kent genelinde 27-28 Şubat tarihlerinde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapan şahıslara yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Uygulama noktalarında bir araçta ve şüphelilerin evlerinde aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda, 150 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 6 sentetik hap, 20 paket halinde toplam 30 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine İran uyruklu kişilerin kaldığı üç eve de operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında başka bir eve yapılan baskında, 46 paket halinde 150 gram eroin, 5 gram esrar, 6 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen İran uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Türkiye'ye kaçak girdiği belirlenen İranlı ise sınır dışı edildi.

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kişi Tutuklandı

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