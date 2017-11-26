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Denizli’de Uyuşturucu Satan 2 Kişi Tutuklandı

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Denizli’de Uyuşturucu Satan 2 Kişi Tutuklandı
Denizli'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda içime hazır 5 gram ve satışa hazır 9 fişek eroin ele geçirildi.

Denizli'de, polis tarafından düzenlenen operasyonda içime hazır 5 gram ve satışa hazır 9 fişek eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çivril Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda Çivril'e uyuşturucu satmak için gelen M.B.'yi takibe aldı. Otobüs ile Çivril'e gelen M.B., ilçe merkezine ulaşmadan durdurularak üst araması yapıldı. Zanlının üzerinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 4 gram eroin maddesi bulundu. Daha önceden uyuşturucu satmak suçundan sabıkası bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü. M.B. yapılan sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

Denetimler esnasında devriye gezen ekipler Kızılcasöğüt Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde M.A.K.'ı takibe alarak GBT sorgusu yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan M.A.K.'ın yapılan GBT'sinden sonra yapılan üst aramasında 1 gram eroin ile satışa hazır 9 fişek eroin ele geçirildi. Zanlı Çivril Polis Merkezi'ne götürülerek yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Daha önceden uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan iki zanlı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kocabaş Cezaevine gönderildi.

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