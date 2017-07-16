Denizli’de Vatandaşlar Demokrasi Nöbetinde Buluştu

Denizli'de, binlerce vatandaş 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle demokrasi nöbetinde buluştu.

Denizli'de, binlerce vatandaş 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle demokrasi nöbetinde buluştu.

Denizli'de, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanında düzenlenen 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamındaki demokrasi nöbetine binlerce vatandaş katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsündeki konuşmasını meydanda kurulan dev ekrandan izledi. Programda 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanının girişlerinde polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Meydana erken saatlerde gelen vatandaşlar güvenlik noktalarından geçerken üst aramaları yapıldı. Denizli'deki hain darbe girişiminin yıldönümü anma etkinleri saat 21.00'de başlarken, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından konser verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Milletvekili Şahin Tin, Denizli Valisi Hasan Karahan, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan birer konuşma yaptı.

Belediyeler tarafından programa katılan vatandaşlar için yemek ve su dağıtıldı, çadırlar kuruldu.

Demokrasi nöbeti sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.