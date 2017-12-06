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Denizli’de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

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Denizli’de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu
Denizli'de düzenlenen operasyonda sahte içki, sahte bandrol, alkollü içki şişelerinde kullanılan sahte jelatin etiket ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen operasyonda sahte içki, sahte bandrol, alkollü içki şişelerinde kullanılan sahte jelatin etiket ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri yeni yıla sayılı günler kala, bandrollü kapüşonların tekrar takılmak suretiyle sağlıksız koşullarda telafisi imkansız sonuçlar doğuracak şekilde sahte içki üretildiğini tespit etti. Görevliler, sahte içki imalatı ve satışını yapmak isteyen şahıslara ait araç ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 736 şişe sahte alkol, 270 litre etil alkol, 445 adet içki kapağı, 110 adet içki kapüşonu, 900 adet değişik marka ve boş alkol şişesi, 750 adet sahte bandrol, 890 adet değişik markalara ait alkollü içki şişelerinde kullanılan sahte jelatin etiket, 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği, 191 adet fişek, 1 adet kama bıçak, 2 adet şarjöre el konuldu.

Kaçak malzemelerle ilgili yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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