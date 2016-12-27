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Denizli’de Yılbaşı Vurgununun Önüne Geçildi

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Denizli’de Yılbaşı Vurgununun Önüne Geçildi
Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 5 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Denizli'de yılbaşında piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 5 bin litre kaçak şarap ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri tarafından Bekilli ilçesinde kaçak içki üretimi yapan şahıslara yönelik 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 bin 985 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak içki ile içki üretiminde kullanılan malzemelere el konulurken 3 şüpheli gözaltına alındı.

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