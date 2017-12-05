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Denizli’deki 23 Sanıklı Terör Örgütü Pkk/kck Davası Ertelendi

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Denizli’deki 23 Sanıklı Terör Örgütü Pkk/kck Davası Ertelendi
Denizli'de, bölücü terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aralarında HPD eski il eş başkanının da bulunduğu 23 şüphelinin yargılanmasına devam...

Denizli'de, bölücü terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla aralarında HPD eski il eş başkanının da bulunduğu 23 şüphelinin yargılanmasına devam edildi.

Denizli'de bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye oldukları ileri sürülen 23 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşması görüldü. Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, sanık yakınları ve avukatlarının salona alınmasının ardından savunmaya geçildi.

PKK'nın gençlik yapılanması olarak belirtilen KCK'ya üye olduğu ileri sürülen sanıklardan eski HDP Denizli İl Eş Başkanı Nisa Nur Erişmiş'in avukatı Evin Bartan Turhan, yaptığı savunmada, müvekkilinin yaşı itibariyle KCK'ya üye olamayacağını iddia etti.

Tutuksuz yargılanan HDP eski il başkanı sanık Erişmiş de savunmasında, terör örgütüne yardım suçlamasını reddetti. Sanık Erişmiş, "Kürt meselesi" ile ilgili çalışmalar yaptığını, tablet bilgisayarında bulunan kapak kitabının suç delili sayıldığını öne sürdü. Savunmasına devam eden sanık Erişmiş, "Sağlık yöneticisi olarak 657 sayılı yasaya tabi kamu kurumundan 1/4'ten emekliyim. Bakü Slavic Üniversitesi'nde Yunanca dilinde okutmanlık yaptım. Tabletimde bulunan resim dışında İngilizce, Rusça ve Yunanca genel olarak uluslararası basın yayın organlarında Kürt sorunu ile ilgili yayınlanmış belgeleri topladım. Bütün bu dokümanlar kendim yapmış olduğum Kürt sorunu ile ilgili bilimsel çalışmalardan ibarettir. 24 Aralık 2014'te HDP il eş başkanı seçildim. İddianamede sarı, kırmızı ve yeşil renkleri örgütün kullandığı belirtilmiş. Bu renklerin PKK terör örgütü tarafından kullanılmış olması bizim de bu örgütün amacı doğrultusunda bu renkleri kullandığımız anlamına gelmez. Anadolu'da bu renkler tarihsel süreç içerisinde kullanılmış renklerdir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık ve avukatlarının savunmasının ardından duruşmayı erteledi.

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