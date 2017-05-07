  • BIST 93.928
  • Altın 139,984
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Denizli’deki İzinsiz Eylemde Gözaltına Alınan 34 Kişi Serbest Bırakıldı

» »
Denizli’deki İzinsiz Eylemde Gözaltına Alınan 34 Kişi Serbest Bırakıldı
Denizli'de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için izinsiz eylem yapmak gerekçesiyle gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest...

Denizli'de, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için izinsiz eylem yapmak gerekçesiyle gözaltına alınan 34 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün Denizli'nin Candoğan Parkında izinsiz eylem yapan gruba polisin müdahalesinde 34 kişi gözaltına alındı, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltındaki 34 kişi, ifadelerinin alınmasından sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Çeşitli parti ve STK'ların üyelerinden oluşan bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için dün Candoğan Parkında bir araya gelmiş ve izinsiz eylem yapıldığı uyarılarını dikkat almadan eylem yapmak istemişti. Daha sonra izinsiz slogan atan gruba polis müdahale etmiş ve 34 kişi gözaltına alınmıştı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bingöl Kırsalında Teröristler İş Makinesi Yaktı07 Mayıs 2017 Pazar 18:58
  • Narkotik Köpeği ’Dark’, 181 Kök Keneviri Yakalattı07 Mayıs 2017 Pazar 18:03
  • Kastamonu’da Odun Toplamaya Giden Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Bulundu07 Mayıs 2017 Pazar 18:03
  • İstanbul’da Öldürülen Dhkp-c’li Terörist Ardahan’da Toprağa Verildi07 Mayıs 2017 Pazar 17:33
  • Hakkari’de Park Halindeki Araç Uçuruma Yuvarlandı07 Mayıs 2017 Pazar 17:28
  • 22 Yaşındaki Gencin Şüpheli Ölümü07 Mayıs 2017 Pazar 17:13
  • Yenidünya Yemek İsterken Eline Demir Parmaklık Saplandı07 Mayıs 2017 Pazar 17:03
  • Polis Dolandırıcılara Göz Açtırmıyor07 Mayıs 2017 Pazar 17:03
  • İstanbul’da Akılalmaz Kaza07 Mayıs 2017 Pazar 16:53
  • Kastamonu’da Yangında Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi07 Mayıs 2017 Pazar 16:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti