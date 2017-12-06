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Denizli’deki Uyuşturucu Operasyonuna: 3 Tutuklama

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Denizli’deki Uyuşturucu Operasyonuna: 3 Tutuklama
Denizli'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Denizli'de, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozkurt ve Çardak ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında şüphelilerin ev ve araçlarında aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda, 20 kilo 600 gram kubar esrar, 200 gram likit esrar, 2 gram eroin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 1 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, sahte kimlikle yakalanan A.Ö.'nün 9 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Gözaltı işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 4 şüpheliden A.Ö. ve iki kişi tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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