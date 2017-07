Denizli’deki Vatandaşlar Nöbette Uğur Işılak’la Coştu

Denizli'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri sanatçı Uğur Işılak'ın verdiği konserle son buldu.

Denizli'de, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma etkinlikleri bugün de devam edildi. 15 Temmuz destanı nedeniyle, binlerce vatandaş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nı doldurdu.

Nöbete genç yaşlı, çocuk demeden her yaştan binlerce vatandaşlar katılırken, vatandaşlara belediyeler tarafından meydanda kurulan statlarda dondurma, lokma ve meşrubat ikramları yapıldı. Meydana aileleriyle gelen çocuklar, anne ve babalarının omuzlarında bayrak sallayarak söylenen şarkılara eşlik etti. Meydana gelen vatandaşlar önce Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ile coştu. Meydan etrafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Meydana dolan vatandaşlarla olmanın bahtiyarlığını yaşadığını belirten sanatçı Uğur Işılak, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden milyonları görünce çok duygulandığını söyledi. Işılak, "Tabi ilk aklınıza o köprüde şehit olan 34 kişi geliyor, bir yandan o köprüde şehit olanları aklımıza getiriyoruz ama her şeyden önemlisi can dostum, can abim Erol Olçok'un şehit edilişi aklıma geldi. Bir yandan acı yaşıyoruz, bir yandan 15 Temmuz'u milli iradenin tüm gücüyle tecelli ettiği bir zafer olarak kutlamak hakkımızdır diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye'de dört tane darbe çıkmasına rağmen milletin karşı çıkmamasının liderlik ruhuyla ilgili olduğunu belirten Işılak, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbenin başarısız olduğunu kaydetti.

Konser sonunda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanatçı Işılak'a camdan yapılmış horoz biblosu hediye etti. Daha sonra alandaki vatandaşlara seslenen Başkan Zolan, "Bir yıl önce ülkemizi paramparça etmek, bayrağımızı indirmek, ezanlarımızı susturmak için içteki maşalar, dışarıdaki güçler el birliği yapıp ülkemize saldırıya geçti. Hep beraber meydanlara çıktık. Bir zafer yazıldı. Bu zaferi yazan Türk milletidir" dedi.

Nöbet, konserin ardından sona erdi.