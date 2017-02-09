  • BIST 88.557
  • Altın 147,128
  • Dolar 3,6941
  • Euro 3,9447
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • LOCALARA BÜYÜK İLGİ BEKLENİYOR
  • KARADENİZ İMAMI MEB'DE ÇALIŞMIŞ
  • Mart ayına gelmeden 'yolcu ve yük' kaçtı
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Denizlili Kadınlar Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

» »
Denizlili Kadınlar Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlamak için halı işlemeyi öğreniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan halıcılık kursuna katılan kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlamak için halı işlemeyi öğreniyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Halk Eğitim Merkezi ve İş Kur ile birlikte düzenlediği halıcılık kursu Denizli Büyükşehir Belediyesi Gerzele El Becerileri Kurs Merkezi ve Kültür Evi'nde başladı. Haftanın 5 günü devam eden eğitimler ile bir yandan unutulmaya yüz tutmuş halıcılık sanatı yaşatılmaya çalışılırken diğer yandan kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amaçlanıyor. Halıcılık sanatına yönelik sağladığı kurs imkanı dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Kursu Eğitmeni Yeşim Samurcu, "Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı insanlarımıza öğretip gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.

"Türk kültüründe halının ve kilimin yeri bambaşkadır"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Tanıtım İşleri Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ise, "Türk kültüründe halının ve kilimin yeri bambaşkadır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar her Türk'ün hayatından halı ve kilim mutlaka yer almıştır. Halı ve kilimcilik, maalesef günümüzde modern halıcılığın gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız arasında girmiştir. Biz bu sanatı yeniden canlandırmak için halı kursu açtık. Gerçekten çok başarılı bir iş ortaya çıktı. Kursiyerlerimiz, iki ay gibi bir zaman zarfında, profesyonellere taş çıkaracak derecede halı dokuyorlar. Ben kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bunu geliştirerek natural halı dokumacılığının sürmesine destek vereceğiz" dedi.

Denizlili Kadınlar Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Denizlili Kadınlar Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Denizlili Kadınlar Ev Ekonomisine Katkı Sağlıyor

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mag-der Deprem Bölgesinde09 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • Milletvekili Hürriyet, Deniz Kirliliğini Meclis Gündemine Taşıdı09 Şubat 2017 Perşembe 13:28
  • Bttdd’den Dündar’a Ziyaret09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • İran’daki Turizm Fuarında Trabzon’a Büyük İlgi09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Van Büyükşehir Belediyesinden Whatsapp Hattı09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Ak Parti Eskişehir Kadın Kolları Da Bursa’daki Bölge Eğitim Toplantılarına Katıldı09 Şubat 2017 Perşembe 13:23
  • Develili Kadınlar Askerlere Ev Yemeği Yaptı09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Beşiktaş Belediyesi, Görme Engellilere İçin Kitap Seslendirme Stüdyosu Açtı09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Watergarden İstanbul’da 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Aşk Şarkılı Su Şovu09 Şubat 2017 Perşembe 13:18
  • Foça Bağarasında Halk Toplantısı09 Şubat 2017 Perşembe 13:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti